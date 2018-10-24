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«Еще одно деморализующее позорище» — сенатор о встрече Путина и Трампа

Политика

Не ждет добра

«Еще одно деморализующее позорище» — сенатор о встрече Путина и Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 24 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет для американского президента еще одной возможность «подлизаться» к Путину, считает сенатор Ричард Блюменталь. В свеом твиттере 24 октября сенатор пишет:

«Добро пожаловать в Хельсинки 2.0! Еще одна возможность для Трампа, чтобы подлизаться к своему любимому тирану, пусть даже путинские марионетки обвиняются в нападении на нашу демократию. 99 дней прошло после Хельсинки 1.0, а мы до сих пор не знаем, на какие тайные уступки пошел Трамп. Необходим двухпартийный призыв, чтобы остановить Хельсинки 2.0». Еще одно деморализующее позорище и опасная угроза национальной безопасности от тайных разговоров. За продолжение атак на нас Путин награждается на мировой арене».

Хельсинкская встреча Путина и Трампа вызвала в адрес последнего массу критики в США: от него требовали раскрыть полное содержание беседы с российским президентом и атаковали за заявление о том, что у него нет оснований не верить России, заявляющей о своем невмешательстве в выборы 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Владимир Путин и Дональд Трамп могут вскоре обсудить возможность полноформатной встречи в Вашингтоне, за которой последует ответный визит главы США в Москву.

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Российско-американские отношения
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