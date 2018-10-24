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КНДР отменит артиллерийские стрельбы у границы

Политика

Северная Корея решила ответить взаимностью на отмену учений США и Южной Кореи

Пхеньян, 24 октября 2018, 19:18 — REGNUM  КНДР отменит намеченные на ноябрь артиллерийские учения и отведёт дальнобойные образцы вооружения от границы с Южной Кореей. В частности, не будут проведены стрельбы у морской границы, называемой северной линией разграничения, сообщает южнокорейский новостной портал KBS со ссылкой на заявление министерства обороны.

Такие дружественные действия Пхеньяна вызваны желанием соблюдать подписанное военное соглашение с Южной Кореей, а также отменой крупных совместных учений Южной Кореи и США.

По условиям военного соглашения, подписанному 19 сентября лидерами Северной и Южной Кореи, стороны, в частности, обязуются прекратить любые враждебные действия и создать буферную зону около морской линии разграничения. Всего вдоль западной части границы КНДР и Республики Корея расположены более 900 северокорейских артиллерийских орудий.

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Зарубежная хроника
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