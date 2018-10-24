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Гражданин Украины создал цех по изготовлению валюты на курорте в Болгарии

Политика

Крупнейшая за десятилетие нелегальная фабрика по изготовлению долларов и евро действовала в подвале отеля на Солнечном берегу

София, 24 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Правоохранительные органы Болгарии пресекли деятельности преступной группы, занимавшейся изготовлением фальшивых долларов и евро на черноморском курорте Солнечный берег, сообщили в прокуратуре Болгарии.

Отмечается, что деятельность группы была пресечена в ходе совместной спецоперациипрокуратуры и главного управления по борьбе с организованной преступностью, которая велась с января 2018 года.

Как было установлено, в подвальном помещении одного из отелей на курорте была организована нелегальная типография для печати поддельных банкнот, оказавшаяся крупнейшей из выявленных за последние десять с лишним лет.

В самом цехе и по нескольким другим адресам правоохранителями было изъято в общей сложности 11,5 млн евро и 1,9 млн долларов уже напечатанными банкнотами.

Сообщается, что по делу задержаны четверо фигурантов, в числе которых — владелец данного отеля, являющийся гражданином Украины. В ближайшее время задержанным будут предъявлены официальные обвинения.

Напомним, в 2016 году болгарские правоохранители уже сообщали о пресечении совместно с Европолом деятельности подпольной типографии в Пловдиве, фальшивые купюры с которой распространялись по всем странам Европейского союза.

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Подделка денежных знаков
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