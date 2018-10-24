Власти Украины заявили, что не опасаются протестов людей

Киев, , 16:05 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о повышении цен на газ якобы после того как посоветовалось с народом. Об этом 24 октября на пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, украинцы имеют право выразить протест относительно решения правительства о повышении цен на газ. Рева заверил, что власти не боятся протестов.

«Я считаю, что люди имеют право протестовать и выражать свою позицию — это нормально. Ничего страшного в этом нет. Мы ведем диалог с обществом при принятии любых решений. Когда шла речь о принятии такого тяжелого решения о повышении тарифов, мы учитывали все вариант развития событий. Мы понимали, что повышение тарифов не добавит популярности ни правительству, ни тем, кто за это голосовал. А с другой стороны, учитывали экономические последствия в случае срыва программы сотрудничества с МВФ», — пояснил Рева.

Министр считает, что лидеры сегодняшних народных протестов против роста тарифов также несут ответственность за «долговой кризис» на Украине и рост тарифов.

«Люди, которые пытаются возглавить народные протесты, именно они вызвали долговой кризис, который сегодня есть у нас. Они 10 лет назад брали кредиты, которые сегодня нужно отдавать. Они также должны нести ответственность за ситуацию, которая сложилась», — рассказал Рева.

Он также проинформировал, что по состоянию на 1 сентября 2018 года на Украине 4,2 млн семей оформили субсидии. Это на 2,5 млн семей меньше, чем в 2017 году.

«В течение года у нас постоянно меняется число субсидиантов. В декабре 2017 года у нас было 6 млн 900 тыс домохозяйств. После принятия постановления №329 (ввело ограничения на получение субсидий) у нас начался процесс верификации субсидиантов. В летний период субсидии автоматически насчитали 4 млн 200 тыс домохозяйств. Еще 200 тыс обратилось с начала сезона. Таким образом, приблизительно 2,5 млн домохозяйств не обратились в Управления социальной защиты. Им никто не отказывал, их приглашают, их ждут. Они в любой момент могут подать документы, чтобы Управление соцзащиты могло принять решение назначить или отказать в получении субсидии», — подчеркнул Рева.

Он прогнозирует, что в 2019 году на финансирование субсидий понадобится приблизительно такая же сумма как в 2018 году.

«Для людей, которые не получают субсидию, любое повышение тарифов, приводит к увеличению затрат. Всем кто не может платить, мы предоставляем государственную помощь… По состоянию на 1 января 2018 года в бюджете на 2018 года мы заложили 71 млрд грн (2,523 млрд долл.). Из них 18 млрд (639 млн долл.) — долги предыдущих периодов. По состоянию на 1 сентября текущего года назначено субсидий приблизительно на 36 млрд грн (1,279 млрд долл.)… Сегодня значительные объемы средств идут на погашение старых долгов… 71 минус 18 — это 53. В следующем бюджете предусмотрено 55 млрд грн (1,954 млрд долл.) на субсидии. Этой суммы должно хватить», — пояснил Рева.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно документу, кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн (4,3 млрд долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн (более 2 млрд долл) — внешнего. Таким образом, государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП

Как сообщалось, в апреле 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал украинцам, что правительство больше не будет повышать цены на газ для населения. 19 октября Гройсман заявил, что с 1 ноября цены на газ для населения повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.