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Крайне правые в Швеции ждут дополнительных выборов

Политика

С их помощью радикалы надеются получить ещё большее количество голосов

Стокгольм, 24 октября 2018, 21:52 — REGNUM  Джиими Окессон, глава крайне правой партии «Шведские демократы», заявил, что, несмотря на низкую вероятность дополнительных выборов в Швеции, он и его партия приветствовали бы их проведение.

— Дополнительные выборы будут способствовать увеличению влияния «Шведских демократов». Надеемся, что мы придём к этому, — заявил Окессон на пресс-конференции в шведском парламенте, риксдаге. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT. Окессон также добавил, что его партия по-прежнему открыта для переговоров и взаимодействия с другими участниками политического процесса, однако поддержка не может быть предоставлена просто так.

— Мы хотим взять реванш, — заявил лидер радикалов.

Крайне правая партия «Шведские демократы» набрала на парламентских выборах в Швеции 9 сентября рекордное количество голосов и прошла в парламент. Рост популярности радикальных партий в Швеции растёт на фоне схожих тенденций во многих европейских странах, таких, как Германия, Голландия, Австрия.

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Зарубежная хроника
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