Крайне правые в Швеции ждут дополнительных выборов

Стокгольм, , 21:52 — REGNUM Джиими Окессон, глава крайне правой партии «Шведские демократы», заявил, что, несмотря на низкую вероятность дополнительных выборов в Швеции, он и его партия приветствовали бы их проведение.

— Дополнительные выборы будут способствовать увеличению влияния «Шведских демократов». Надеемся, что мы придём к этому, — заявил Окессон на пресс-конференции в шведском парламенте, риксдаге. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT. Окессон также добавил, что его партия по-прежнему открыта для переговоров и взаимодействия с другими участниками политического процесса, однако поддержка не может быть предоставлена просто так.

— Мы хотим взять реванш, — заявил лидер радикалов.

Крайне правая партия «Шведские демократы» набрала на парламентских выборах в Швеции 9 сентября рекордное количество голосов и прошла в парламент. Рост популярности радикальных партий в Швеции растёт на фоне схожих тенденций во многих европейских странах, таких, как Германия, Голландия, Австрия.