Губернатор Тульской области оценил гражданскую функцию журналистики

Тула, , 16:01 — REGNUM В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» сегодня, 24 октября, завершается первый медиафорум ЦФО. Его темой стала «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте». Впервые Тула проводит столь масштабное мероприятия журналистского формата: в нём приняли участие более 200 журналистов и работников СМИ из 18 регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пул экспертов и приглашённых гостей форума был солидным. В форуме приняли участие: главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, первый заместитель директора дирекции информационных программ Первого канала Антон Вольский, автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова, ведущий программы «Международная пилорама» (НТВ) Тигран Кеосаян и другие.

Перед открытием медиафорума участникам зачитали приветственное слово полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, отметившего, что медиафорум — это «уникальная межрегиональная площадка, на которой представители органов власти и журналистского сообщества регионов ЦФО смогут в творческой атмосфере обсудить работу СМИ в условиях стремительного развития цифровизации и информационных технологий». В послании полпреда была отмечена роль региональных средств массовой информации, так как именно они находятся ближе всего к людям и являются связующим звеном между гражданами и властью, способствуют развитию регионов.

Мероприятие открывал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который, по словам ведущего форума Сергея Градова, является главным ньюсмейкером региона. Глава региона поблагодарил Игоря Щеголева за поддержку в организации форума и журналистов за работу. Губернатор отметил, что у Тульской области есть позитивный опыт в отношении продуктивной и результативной работы с представителями СМИ, они выступают как партнеры власти и общественности, помогают выстроить диалог с обществом по типу: «журналисты пишут — власть решает». Благодаря оперативной работе профессиональных журналистов, удаётся решить часть областных проблем еще на стадии их зарождения.

«У каждого региона России своя специфика, однако перед всеми региональными медиа стоят схожие задачи и вызовы. А значит, и пути их решения мы можем и должны выработать сообща. Помните, что разговор о трудностях — это не самоцель. Важна искренняя заинтересованность в их преодолении. Важно сохранять здравый, конструктивный настрой, соблюдать журналистскую этику, чтобы любая проблема получала объективный, взвешенный, всесторонний анализ. Именно вы порой первыми поднимаете ту или иную проблему, а дальше дело исполнительной власти — объективно оценить и отреагировать. И здесь роль региональных, местных СМИ с годами ничуть не становится меньше», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил заслуги Тульской области в стезе позитивного взаимодействия с журналистской комьюнити. По его словам, партнерство со СМИ в регионе ярко проявляется при реализации глобальных областных проектов. Таких проектов за несколько лет было немало. Это и Суворовское училище, и открытие цнтров поддержки одаренных детей, и создание творческого индустриального кластера «Октава». Самым ярким примером такого взаимодействия глава региона обозначил Тульскую набережную, проект по обновлению и благоустройству исторического центра Тулы, который первоначально вызывал очень разные оценки в обществе.

Главный акцент выступления главы региона был сосредоточен на идее следования единому и важному для страны курсу — подачи достоверной и нужной информации.

«Если раньше любая заметка проходила жесткий редакторский отбор, то сейчас наступает эпоха гражданской журналистики. Каждый человек может фотографировать на телефон и передавать новости. Однако «купить пианино — не значит стать музыкантом». Настоящий журналистом может называться лишь тот, кто умеет нести меру ответственности перед обществом за все, что транслирует в публичное поле. Нельзя забывать, что скорость не должна опережать достоверность. Факты нужно проверять и только потом давать им ту или иную оценку, потому что непроверенные сведения могут привести к неправильным решениям, к хаосу и беспорядкам. Принцип «не навреди» обязателен не только для врача, но касается и журналиста».

В заключении губернатор остановился на проблеме геополитического противостояния, когда журналистам приходится бороться с информационными атаками, и на первый план выходят «фейки» и «постправда».

Маргарита Симонян отметила, что состояние Тульской области меняет представление о состоянии российской экономики в целом по стране. Она призвала коллег не позволять никому убеждать себя в том, чего нет:

«Мы должны не позволять стереотипам, какими бы они не были укоренившимися в личном пространстве, общественном поле, не позволять этим стереотипам отражаться на нашей работе и на наших взглядах».

Андрей Кондрашев поддержал тему, поднятую коллегами и подчеркнул, что важно помнить об ответственности при освещении острых тем, наподобие пожара в ТЦ «Зимняя вишня» или трагедии в Керчи. Он поставил вопрос о границе между журналистикой в чистом виде и ответственностью за происходящее в стране. Особенно, по его словам, это касается гражданской журналистики:

«Мы можем подхлестнуть или наоборот помочь. Мы можем играть и против, и за безопасность, можем и созидать и иногда разрушать».

Антон Вольский рассказал коллегам о своем опыте работы за границей, международных стандартах журналистики и о том, как эти стандарты работают сейчас в России.

В программе первого дня прошли мастер-классы известных журналистов. Во второй день форума политтехнологи Валерий Соловьев, Андрей Цепелев и Антон Леднев рассказали о продвижении региональных и местных СМИ в интернете. Также прошла секция, посвящённая позитивному контенту в региональных медиа.

Блогер Виктория Якушина в своем аккаунте в соцсетях отметила, что на таких мероприятиях, «как #ПервыймедиафорумЦФО, мэтры журналистики говорят о давно понятных, казалось бы, всем истинах: упорном труде и ответных результатах, законности и этике, магии слова и вкусах человеческой аудитории»:

"Но услышать об этом в очередной раз совсем не повредит. Это возможность вновь проанализировать, что ты делаешь, как ты это делаешь, для кого и каким должен быть твой лучший результат».

Политический аналитик АНО «Институт региональной экспертизы» Евгений Крылов отмечает, что стабильность общественно-политической ситуации в регионе во многом определяется сложившейся практикой взаимодействия власти со СМИ и новыми медиа:

«В последнее время интерес населения к локальной проблематике заметно вырос. Запросы аудитории связаны с такими темами, как региональная проекция федеральных тенденций в экономике, социальной политике, качество жизни, путешествия, культура. Удовлетворяя общественный спрос на информацию, региональные СМИ и сетевые медиаплощадки предлагают разнообразный контент. Информационная политика региональной власти ориентирована на использование преимуществ СМИ и новых медиа для внутреннего развития региона, формирования его позитивного образа в глазах федеральной и международной аудитории, продвижения региональных брендов, генерирования позитивных информационных поводов и событий. Тульская область в этом отношении представляет отличный пример как надо взаимодействовать и выстраивать отношения власти и СМИ».