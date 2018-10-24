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Парламент Швеции не успеет сформировать правительство для принятия бюджета

Политика

Всё указывает на то, что новое правительство не будет сформировано к сроку, и составлением бюджета будет заниматься прежний состав

Стокгольм, 24 октября 2018, 21:23 — REGNUM  15 ноября — крайняя дата предоставления бюджета Швеции её парламенту, риксдагу, и тяжёлый внутриполитический кризис в стране указывает на то, что составлением законопроекта будет заниматься переходное правительство, которое управляет страной со времени проведения парламентских выборов 9 сентября. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Таким образом, если шведский парламент, риксдаг, не сформирует новое правительство к дате предоставления бюджета, в нём не будут учтены предвыборные обещания, данные теми партиями, которые прошли в парламент после выборов. Это значит, что новому правительству придётся ждать ещё год, прежде чем приступить к выполнению своих задач. Переходное же правительство в ускоренном темпе готовится к тому, чтобы предоставить законопроект по бюджету в срок.

— Мы уже работали с этим, — заявляет в прошлом сотрудник министерства финансов Урбан Ханссон Брюзвиц. — Кроме того, задержка с формированием правительства — убедительный повод для серьёзных изменений в бюджете, скажем, в январе или феврале.

После парламентских выборов 9 сентября Швеция находится в беспрецедентном политическом кризисе. Премьер-министр страны отправлен в отставку, однако сформировать правительство и назначить нового премьер-министра пока не удаётся.

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Зарубежная хроника
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