Венгрия изменит название должности «уполномоченного по Закарпатью»

Варшава, , 16:03 — REGNUM Правительство Венгрии согласилось переименовать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, заявил глава МИД Украины Павел Климкин 24 октября после встречи с венгерским коллегой в Варшаве, сообщило издание «Зеркало недели».

Решение будет выполнено на следующей неделе.

«Мы договорились, что после изменения названия и его публикации, мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество», — рассказал Климкин.

Напомним, 2 августа 2018 года правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, что вызвало острую реакцию на Украине. Министру Иштвану Греже, занимающему этот пост, даже угрожали запретить въезд на Украину. Тем не менее Венгрия отказалась менять название должности, что на Украине расценили как козни России.

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