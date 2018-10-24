Отставной премьер Швеции упускает шанс сформировать новое правительство

Стокгольм, , 19:09 — REGNUM Лидер Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) и бывший премьер-министр Стефан Лёвен, который был отправлен в отставку шведским парламентом, риксдагом, после выборов, продолжает руководить так называемым переходным правительством страны. После того, как главный политический соперник Лёвена, глава Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон оставил попытки разрешить внутрипарламентские противоречия и стать во главе парламентского большинства, Лёвен получил от спикера парламента, тальмана Андреаса Норлена, поручение выполнить то же задание, что и Кристерссон.

Однако как сообщает шведское новостное радио Ekot, Лёвену «стоило бы ускориться»: прошло уже половина срока, выделенного премьеру, однако не удалось достигнуть никаких результатов. Лёвен часто повторяет в интервью, что ситуация «тупиковая» и он «не обещает лёгких решений», и эксперты, в том числе политический обозреватель шведского телевизионного канала SvT Матс Кнютсон, говорят о всё более высокой вероятности проведения дополнительных выборов в Швеции.

После парламентских выборов 9 сентября Швеция находится в беспрецедентном политическом кризисе. Премьер-министр страны отправлен в отставку, однако сформировать новое правительство и назначить премьер-министра пока не удаётся.