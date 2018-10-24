Среда, 24 Октября 2018 года
17:11:37 МСК

ВОЗ и Алма-Ата планируют расширить сотрудничетсво

Политика

Встреча состоялась в рамках саммита мэров сети ВОЗ «Здоровые города»

Алма-Ата, Казахстан, 24 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек и директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанн Якаб обсудили вопросы сотрудничества, сообщает 24 октября агентство «Казинформ».

Встреча состоялась в рамках саммита мэров сети ВОЗ «Здоровые города». Якаб отметила высокий уровень сотрудничества между ВОЗ и Алма-Атой и выразила заинтересованность в развитии отношений. По её словам, Казахстан достиг положительных результатов по показателям здоровья и модернизации системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Алма-Ате проходит саммит мэров сети ВОЗ «Здоровые города», приуроченный к 40-летию принятия алма-атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. Участники саммита обсуждают меры по улучшению городской среды с целью профилактики заболеваний, а также развитие первичной медико-санитарной помощи и другие вопросы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате стартовал саммит мэров городов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить