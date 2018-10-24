ВОЗ и Алма-Ата планируют расширить сотрудничетсво

Алма-Ата, Казахстан, , 15:59 — REGNUM Аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек и директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанн Якаб обсудили вопросы сотрудничества, сообщает 24 октября агентство «Казинформ».

Встреча состоялась в рамках саммита мэров сети ВОЗ «Здоровые города». Якаб отметила высокий уровень сотрудничества между ВОЗ и Алма-Атой и выразила заинтересованность в развитии отношений. По её словам, Казахстан достиг положительных результатов по показателям здоровья и модернизации системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Алма-Ате проходит саммит мэров сети ВОЗ «Здоровые города», приуроченный к 40-летию принятия алма-атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. Участники саммита обсуждают меры по улучшению городской среды с целью профилактики заболеваний, а также развитие первичной медико-санитарной помощи и другие вопросы.

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