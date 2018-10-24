Сенат Италии ужесточил наказания для политиков за сотрудничество с мафией

Рим, , 15:53 — REGNUM Сенат Италии в среду, 24 октября, утвердил законопроект об ужесточении наказания для политиков за прибегание к помощи мафии ради победы на выборах, передает Italia Oggi.

В новой версии законопроекта ужесточается наказание для тех политиков, которые заключили с людьми, о чьем членстве в мафии им было известно, соглашение о том, что эти мафиози обеспечат данному политику голоса избирателей.

В итальянской оппозиции полагают, что правящая коалиция тем самым не улучшила, а ухудшила закон, поскольку теперь он предполагает, что коррумпированный политик должен знать, что человек, предлагающий ему голоса избирателей в его поддержку, относится к мафии.

Теперь утверждённый Сенатом законопроект должна будет рассмотреть нижняя палата парламента.