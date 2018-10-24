Парламент Болгарии в третий раз отклонил вотум недоверия правительству

София, , 15:52 — REGNUM Народное собрание Болгарии на заседании 24 октября отклонило инициативу «Болгарской социалистической партии» о вынесении вотума недоверия правительству под руководством Бойко Борисова, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, за отставку кабинета министров высказались 99 депутатов, 133 проголосовали против, воздержавшихся при голосовании не воздержался.

Вотум недоверия правительству, помимо социалистов, поддержали депутаты от «Движения за права и свободы», представляющего интересы турецкого этнического меньшинства. Против выступили возглавляемая Бойко Борисовым партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), «Объединённые патриоты» и «Воля».

Голосованию в парламенте предшествовали несколько дней дебатов, в ходе которых ни одна из политических сил фактически не стала спорить с позицией социалистов о том, что ситуация в системе здравоохранения Болгарии является плачевной. В то же время большинство согласилось с тем, что реальной альтернативы курсу действующего кабинета министров на сегодняшний день нет.

Сам Бойко Борисов уже традиционно проигнорировал дебаты по вотуму недоверия и не явился к депутатам. Тем не менее он прокомментирвал ситуацию на своей странице в Facebook, находясь в Брюсселе. Премьер-министр признал, что система здравоохранения в республике нуждается во «всеохватывающей реформе», но при этом отметил, что действующую модель «сегодня критикуют те, кто её и создавал».

Как передавало ИА REGNUM, нынешняя инициатива о вотуме недоверия правительству Болгарии стала уже третьей по счёту в текущем году. Первый раз пришёлся на начало председательства Болгарии в Европейском союзе в январе 2018 года, второй — на его окончание в июне.

Оппозиция обвиняет правительство Бойко Борисов в провале работы в сфере борьбы с коррупцией, в том числе при государственных закупках, в борьбе с контрабандой и защите границ от нелегальных мигрантов, в здравоохранении, строительстве и других сферах. В всех случаях инициатива не смогла набрать необходимого количества голосов.

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