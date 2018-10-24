Депутат Рады сорвал работу российско-украинской комиссии по рыболовству

Симферополь, , 15:48 — REGNUM Заседание российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море было прервано скандалом. Его устроил депутат от блока Петра Порошенко Рефат Чубаров, передает 24 октября РЕН ТВ.

Чубаров заявил, что глава российской делегации, руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев незаконно въехал на «украинскую территорию». Он также потребовал, чтобы украинские силовики выдворили Рулева из Крыма.

При этом самого Рулева депутат назвал «преступником», Крым — «оккупированным», а заседание комиссии — «сборищем». Изъяснялся украинский парламентарий по-русски на повышенных тонах.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, последовавшего за госпереворотом в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей города Севастополя.

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