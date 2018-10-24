Европарламент проголосовал за запрет одноразовых пластиковых изделий

Брюссель, , 15:49 — REGNUM Жителям Европейского союза (ЕС) стоит готовиться к отмене одноразовых пластиковых вилок, ватных палочек и трубочек для питья. Европейский парламент проголосовал за запрет применения одноразовых пластиковых изделий, пишет газета Zeit-Online 24 октября.

Предложение Европейской комиссии предусматривает введение в ЕС с 2021 года запрета ряда одноразовых продуктов, для которых уже существует альтернатива. Кроме того, членам ЕС предъявлено требование к 2025 году обеспечить переработку 90% пластиковых бутылок.

Страны ЕС и Европарламент ищут компромисс в вопросе о борьбе с загрязнением пластиком окружающей среды, в первую очередь океанов.

В настоящее время в водах океанов плавает 150 млн тонн пластика. Каждый год добавляется еще 8 млн тонн. К 2030 году объем пластика может составить 300 млн тонн. Ежегодно 100 тыс. морских животных и около миллиона птиц погибают от последствий присутствия пластика в водах.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью австрийские ученые впервые обнаружили наличие частиц микропластика в человеческом организме. В составе экскрементов испытуемых было выявлено 9 видов пластика.

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