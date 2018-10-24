Глава Чувашии: «Члены правительства потеряли бдительность»

Чебоксары, , 15:42 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз признал, что члены его правительства «потеряли бдительность». Его поразило, что были согласованы цифры-индикаторы, которые он назвал «сказкой», так как «в реальной жизни» этого не может быть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 24 октября, на заседании Кабинета министров при обсуждении государственной программы по развитию госуправления.

Конфузом закончилось обсуждение проекта госпрограммы «Развитие потенциала государственного управления». Проект разработан минюстом Чувашии и рассчитан на период до 2036 года. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался у министра юстиции Натальи Тимофеевой, каков «коэффициент полезного действия, или продукт труда». По её словам, стремимся к тому, чтобы «деятельность нашей команды, команды Чувашской Республики (это и государственные служащие, и муниципальные служащие и все органы, организации, которые завязаны в реализации государственных функций) были оценены высоко нашим населением».

Отметим, согласно релизу, опубликованному на официальном портале органов власти Чувашии, программа будет реализоваться в три этапа в 2019—2035 годах, объём финансирования — 10 824 271,3 тыс. рублей. «Ожидаемые результаты мероприятий госпрограммы и подпрограмм»: оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти Чувашии и удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния — 100% от числа опрошенных.

«Вы там прямо вписали: оценка населением эффективности деятельности органов власти — 100% от общего числа опрошенных. Так не бывает в реальной жизни. 100% — это как в сказке. Откуда взяли эти данные?» — удивился Михаил Игнатьев.

«Мы к 2036 году поставили 100% с учётом существующей ситуации…», — начала было оправдываться глава минюста.

«Ну не может быть в реальной жизни такое. Дальше можно не отвечать. Просто скорректируйте. Юрий Егорович (руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, ИА REGNUM), вы как член правительства курируете, координируете внутриполитическую ситуацию, таких погрешностей не должно быть. Тогда вообще на работу не надо ходить, если люди удовлетворены. Не может быть идеального варианта. Я, конечно, утрирую, на своих эмоциях.

А ведь все члены правительства согласовали ещё. Иван Борисович (премьер Иван Моторин, ИА REGNUM), потом мне дайте, кто там подписал проект документа. Члены правительства потеряли соответственно бдительность. А это государственная программа, уважаемые члены правительства. Вы согласовали, эти цифры проходят», — вздохнул Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря об участии школьников в митингах, констатировал, что «мы потеряли бдительность».

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