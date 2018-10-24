Очередной вице-мэр Сочи задержан: возбуждено уголовное дело

Сочи, Краснодарский край, , 15:40 — REGNUM Заместитель главы администрации Сочи Краснодарского края Иван Бомбергер задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба СКР. Как считает следствие, чиновник незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач и создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращению подачи электроэнергии.

Также уголовное дело возбуждено в отношении теперь уже бывшего первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита — он подозревается в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу. Как сообщало ИА REGNUM, Чермит был задержан в апреле этого года.

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимира Малов: по данным следствия, в 2016 году он без соответствующей проверки согласовал мировое соглашение с ООО «Ливадия» на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, фактически недостроенного. Пристав-исполнитель, который не выполнил решение суда о сносе дома, стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Директор МУП города Сочи «Водоканал» Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе и также стал фигурантом дела.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня следователи провели обыски по месту жительства чиновников. На данный момент заместитель главы администрации Сочи, судебный пристав-исполнитель и директор МУП «Водоканал» задержаны, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что в апреле прошла серия задержаний чиновников в Сочи и Краснодаре. На прошлой неделе были задержаны и затем арестованы на два месяца решением Басманного суда Москвы первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и бывший вице-мэр Анатолий Рыков.

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