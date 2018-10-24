Макрон: мы не будем торопиться с мерами в отношении Саудовской Аравии

Париж, , 15:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет принимать поспешных решений в отношении Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашогги, сообщает 24 октября Reuters.

«Если в будущем мы предпримем какие-либо действия, то они будут основываться на фактах. Мы не будем предпринимать поспешных решений по вопросу наших стратегических отношений», — отметил Макрон.

Напомним, оппозиционный журналист Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально власти Саудовской Аравии отрицали свою причастность к его исчезновению, отвергая любые обвинения в том, что он был убит. Впоследствии Эр-Рияд признал факт убийства журналиста, заявив, что за преступлением стояла группа сотрудников спецслужб королевства, которые действовали самостоятельно.

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