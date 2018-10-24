Совфед отказался от визитов в Норвегию

Москва, , 15:29 — REGNUM Российские сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации временно воздержатся от поездок в Норвегию из-за инцидента с гражданином РФ Михаилом Бочкаревым. Российская сторона ждет извинений норвежских властей, заявила 24 октября журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что российским сенаторам нужны гарантии безопасности для поездок на международные мероприятия в Норвегии. Представителей РФ не будет в королевстве на предстоящей конференции, так как не исключено повторение ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева задержали в аэропорту Осло, а затем арестовали по подозрению в шпионаже. В российской дипмиссии дело против него назвали надуманным.

Бочкарева освободили из-под стражи 19 октября, после чего он вернулся в Россию. В МИД РФ заявили, что ожидают от Осло официальных извинений за инцидент, а все обвинения в адрес Бочкарева назвали заведомо ложными.

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