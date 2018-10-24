Финалист конкурса «Лидеры России»: «Он изменил мою жизнь»

Севастополь, , 15:25 — REGNUM Главное достоинство конкурса управленцев «Лидеры России» в том, что там всё честно, открыто и прозрачно и каждый человек может получить огромный профессиональный и общечеловеческий опыт, мою жизнь он круто изменил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала прошлогодний финалист конкурса Екатерина Вебер, до участия в конкурсе работавшая в коммерческой организации, сегодня — начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Севастополя.

«Я хотела испытать себя, было интересно проверить собственные возможности, когда каждый новый этап конкурса был неким новым вызовом. Очень понравилась система экспертной оценки участников, да и в целом вся организация мероприятия. Но самый основной результат — человеческий капитал, возможность работать в команде. Сейчас у меня есть друзья из разных уголков нашей страны», — отметила Екатерина Вебер.

Помимо этого, благодаря конкурсу у Екатерины появилась возможность получить ещё одно образование.

«Все прошлогодние финалисты получили денежный грант, который я направила на обучение в Сколково. К тому же я вошла в школу кадрового резерва Академии РАН. Помимо этого, меня пригласили работать в правительстве Севастополя, хотя участвовала я от Екатеринбурга. Поэтому новым конкурсантам скажу: обязательно участвовать, потому что даже на первых этапах вы получаете обратную связь по результатам своей работы, которая позволяет найти точки для собственного развития и роста. То есть в любом случае вы уже становитесь сильнее и лучше», — подчеркнула Екатерина Вебер.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера парламента Севастополя Екатерины Алтабаевой, сегодня очень важно, чтобы в структурах власти управленческие должности занимали профессионалы, действительно понимающие суть направления, за которое отвечают. И «Лидеры России» как раз является той площадкой, которая даёт молодёжи возможность раскрыть свой потенциал.

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