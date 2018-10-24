Франция разрешила экстрадицию экс-полицейского Марио Сандовала в Аргентину

Париж, , 15:28 — REGNUM Французское правительство разрешило экстрадицию в Аргентину бывшего полицейского франко-аргентинского происхождения Марио Сандовала, замешанного в исчезновении человека в октябре 1976 года, сообщает Le Figaro.

Марио Сандовал был членом федеральной полицейской службы во время аргентинской военной диктатуры с 1976 по 1983 год. Он переехал во Францию после падения режима и получил французское гражданство в 1997 году.

Предполагается, что Марио Сандовал замешан в исчезновении ученика Эрнана Абриаты. 30 октября 1976 года молодой человек, как сообщается, был похищен из дома своих родителей человеком, который якобы представился в качестве инспектора Марио Сандовала из федеральной полиции.

Аргентина требовала экстрадиции с 2012 года, поскольку подозревает, что Марио Сандовал также участвовал в более чем 500 актах убийства, пытках и похищении людей с 1976 по 1983 год.

Напомним, в мае 2014 года апелляционный суд Парижа вынес первое положительное решение об экстрадиции, которое было нарушено в феврале 2015 года Верховным судом.