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Трамп: Из-за мигрантов ЕС за пять лет превратился в «сущий балаган»

Политика

Теперь в странах блока хотят все изменить, по словам главы Белого дома

Вашингтон, 24 октября 2018, 15:20 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 24 октября, что Европа за последние пять лет превратилась в «сущий балаган» из-за незаконной миграции.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Все те, кто поддерживает незаконную миграцию, просто просмотрите, что произошло с ЕС за последние пять лет», — подчеркнул президент США.

«Сущий балаган! Они мечтают о том, чтобы все изменить», — указал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что является националистом, поскольку ставит интересы страны на первое место.

«Мы являемся великой суверенной нацией. У нас сильные границы, и мы никогда не примем к себе людей, которые проникают на территорию страны незаконно!» — добавил Трамп в своем Twitter.

Напомним, к границе США движется так называемый караван мигрантов, в который входят несколько тысяч человек. Трамп уже пообещал встретить их вооруженными людьми.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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