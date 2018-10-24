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В «караване» идут не мигранты, а «бандиты и джихадисты» — конгрессмен

Политика

С приближением семитысячного «каравана» к американской границе накал аргументации возрастает

Вашингтон, 24 октября 2018, 15:15 — REGNUM  Если власти США не предпримут решительных и смелых действий против «каравана мигрантов», он не остановится никогда и сделает американцев беззащитными, заявил конгрессмен Мэтт Гэтц в интервью FOX Business 23 октября.

«Дело в одном караване или двух караванах, это новая стратегия доставления в США людей, которые не должны быть в нашей стране. Если мы не начнем действовать решительно и смело, то караван не закончится никогда. Он продолжится, и наша страна останется без границы», — считает конгрессмен.

Гэтц убежден, что к США приближается не просто «группа отчаявшихся мигрантов», а «преступники, бандиты и джихадисты», которые пользуются слабостью американской границы, чтобы проникнуть в США.

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что второй «караван мигрантов» из Центральной Америки движется к мексиканской границе по Гватемале. Вслед за первым «караваном» вышло около тысячи человек, ожидается, что их численность возрастет. Как и предшественники, они движутся к США.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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