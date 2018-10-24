Министру обороны Грузии пришлось оправдываться за свою недвижимость

Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Министру обороны Грузии Левану Изория пришлось публично оправдываться перед СМИ за свои банковские кредиты и недвижимость и объяснять, когда и на какие средства он их получил.

Причиной брифинга главы оборонного ведомства стал сюжет телекомпании «Рустави-2», опубликовавшей «очередную серию» разоблачений «коррумпированных чиновников нынешнего правительства Грузии». А также вчерашнее интервью с председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили, где в числе других вопросов журналист этой телекомпании поинтересовалась у лидера партии и его отношением к имуществу министра обороны.

Как заявил Леван Изория, одно «телевидение лжи» занимается дискредитацией министерства обороны и тем самым способствует деморализации личного состава Вооруженных сил.

Чтобы развенчать распространенную телекомпанией информацию, министр сообщил, что его банковский кредит составляет вовсе не $700 тысяч, а лишь $145 тысяч, и рассказал, за счет чего он получил этот кредит.

«Я закупил земельный участок и моя семья начала строительство дома еще до начала моей работы на государственной службе, на те сбережения, которые я накопил за время моей академической деятельности в 2007—2012 годы, особенно в период работы в Германии. На строительство дома ушло 4 года, и он уже несколько лет сдается. Это позволило мне взять кредит и дало возможность выполнения кредитных обязательств. На эту сумму я построил тот дом, в котором сейчас живу. Все это детально расписано в декларации, которая доступна для всех», — заявил Изория.

Отметим, что телекомпания «Рустави-2» и «Национальное движение» вместе с их соратниками так же активно разоблачали чиновников правительства Эдуарда Шеварднадзе и публиковали фотографии их фешенебельных домов, что успешно использовали в дальнейшем для организации «розовой революции».