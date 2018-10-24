Среда, 24 Октября 2018 года
15:27:26 МСК

Лондон закроет въезд причастным к делу Хашогги – премьер-министр Мэй

Политика

Позднее она проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом

Лондон закроет въезд причастным к делу Хашогги – премьер-министр Мэй
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 24 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Великобритания закроет въезд на свою территорию для всех, кто причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявила 24 октября премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает британское агентство Reuters.

Глава британского правительства также подчеркнула, что позднее проведет телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом.

«По-прежнему крайне необходимо установить, что конкретно произошло в отношении этого. Я сама планирую поговорить с королем Салманом сегодня», — подчеркнула Мэй.

«Министерство иностранных дел примет меры против всех подозреваемых, чтобы они не смогли въехать в Соединенное Королевство, и если у этих лиц на данный момент есть визы, они будут аннулированы», — добавила она.

Напомним, оппозиционный журналист Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально власти Саудовской Аравии отрицали свою причастность к его исчезновению, отвергая любые обвинения в том, что он был убит. Впоследствии Эр-Рияд признал факт убийства журналиста, заявив, что за преступлением стояла группа сотрудников спецслужб королевства, которые действовали самостоятельно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить