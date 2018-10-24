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МИД Индонезии: палестинский вопрос может оказать влияние на геополитику

Политика

Глава МИД Индонезии заявила, что конфликт между Израилем и Палестиной – одна из глобальных проблем, которая может повлиять на геополитическую картину мира

Джакарта, 24 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подняла палестинский вопрос на геополитическом форуме в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Мурсуди заявила, что конфликт между Израилем и Палестиной — глобальная проблема, которая может повлиять на геополитическую картину мира.

«Недавно мирному процессу двух стран вновь угрожали односторонние шаги, предпринятые Австралией. Потому что Канберра рассматривает возможность переноса своего посольства в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим. Это подрывает перспективы мира на Ближнем Востоке», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

«Мирный процесс застопорился, статус-кво не соблюдается. Будущее 5 млн палестинских беженцев под угрозой, если палестино-израильский конфликт не будет урегулирован на основе международного права», — добавила Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что Москва имеет туже позицию, что и Индонезия в отношении палестинского вопроса.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в Индонезии: Москва и Джакарта близки по вопросу Палестины

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Внешняя политика Индонезии
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