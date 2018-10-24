«Нафтогаз» удержал с Газпрома $18 млн

Киев, , 14:45 — REGNUM Украинский «Нафтогаз» взыскал с российского Газпрома $18 млн. Речь идет о переплате за транзит в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что уже два месяца «Нафтогаз» взимает с Газпрома денежные средства в размере $9 млн. Кроме того, $2,1 млрд уже удержаны с российской компании в виде газа, что также соответствует решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом взыскании денежных средств с Газпрома Витренко сообщил в начале октября. Эксперты называют такое решение украинской стороны по меньшей мере спорным, так как судебные разбирательства в Стокгольме еще не завершены. Вероятно, «Нафтогаз» стремится поддержать уже традиционный конфликт отношений с российским поставщиком.

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