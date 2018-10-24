МИД Германии советует соотечественникам не критиковать Эрдогана в сети

Берлин, , 14:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации для немецких граждан, въезжающих на территорию Турции. Об этом пишет газета Zeit-Online 24 октября.

В частности, ведомство настоятельно рекомендует соотечественникам не делать критичных замечаний в адрес турецких властей в сети Интернет, как публичных, так и в личных сообщениях. Как пишет МИД, о непубличных критичных комментариях турецкому правосудию могут сообщать доносчики. Критика властей в Турции может стать основанием для уголовного дела.

Осуждение за пропаганду терроризма или оскорбление турецкого президента влечет за собой длительное тюремное заключение.

Правительство Германии уже ужесточало рекомендации для путешествующих в Турцию в июле 2017 года. Это случилось после ареста немецкого правозащитника Петера Штойднера и стало элементом новой, более жесткой политики Германии по отношению к Турции.