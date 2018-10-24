Эрдоган пригласил Лукашенко посетить Турцию

Минск, , 14:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана приглашение посетить Турцию с официальным визитом. Об этом в ходе пресс-конференции в Минске заявила посол Турции в Белоруссии Кезбан Нилвана Дарама.

По словам турецкого дипломата, Эрдоган предложил главе белорусского государства посетить Турцию в течение ближайших месяцев. В то же время посол подчеркнула, что конкретные даты визита пока не оговорены.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу на полях форума «Один пояс и один путь» в Пекине.

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