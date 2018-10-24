Американская коалиция нанесла удар по деревне в Сирии — SANA

Дамаск, , 14:28 — REGNUM Сирийская провинция Дейр эз-Зор подверглась воздушному удару международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает 24 октября сирийское агентство SANA.

Удар был нанесён по деревне Суса. По предварительным данным, в результате погибли люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября по провинции Дейр эз-Зор также был нанесен удар. От действий международной коалиции погибли 62 мирных жителя. МИД Сирии призвал ООН расследовать удар коалиции по мирным жителям.

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