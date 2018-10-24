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Американская коалиция нанесла удар по деревне в Сирии — SANA

Политика

По предварительным данным, погибли люди

Дамаск, 24 октября 2018, 14:28 — REGNUM  Сирийская провинция Дейр эз-Зор подверглась воздушному удару международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает 24 октября сирийское агентство SANA.

Удар был нанесён по деревне Суса. По предварительным данным, в результате погибли люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября по провинции Дейр эз-Зор также был нанесен удар. От действий международной коалиции погибли 62 мирных жителя. МИД Сирии призвал ООН расследовать удар коалиции по мирным жителям.

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Участие США в войне в Сирии
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