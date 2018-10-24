Глава французской партии Меланшон назвал журналистов «фальсификаторами»

Страсбург, Франция, , 14:33 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон провел напряженную встречу с представителями СМИ в Европейском парламенте в Страсбурге, где заявил, что «если вы меня ненавидите, я могу это понять», назвав также журналистов «фальсификаторами», сообщает Le Figaro.

Один из журналистов «Radio France» спросил Жан-Люка Меланшона не придется ли ему объясняться в одной из своих передач. На это лидер партии ответил, что не собирается дискутировать с кем-нибудь из них, потому что они «злые и фальшивые».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы провели обыски в офисе партии «Неподчинившаяся Франция» 16 октября 2018 года. Полиция подозревает, что партия занималась фиктивным трудоустройством людей в качестве помощников депутатов в Европейском парламенте.

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