Среда, 24 Октября 2018 года
15:27:21 МСК

Глава французской партии Меланшон назвал журналистов «фальсификаторами»

Политика

«Если вы меня ненавидите, я могу это понять»

Страсбург, Франция, 24 октября 2018, 14:33 — REGNUM  Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон провел напряженную встречу с представителями СМИ в Европейском парламенте в Страсбурге, где заявил, что «если вы меня ненавидите, я могу это понять», назвав также журналистов «фальсификаторами», сообщает Le Figaro.

Один из журналистов «Radio France» спросил Жан-Люка Меланшона не придется ли ему объясняться в одной из своих передач. На это лидер партии ответил, что не собирается дискутировать с кем-нибудь из них, потому что они «злые и фальшивые».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы провели обыски в офисе партии «Неподчинившаяся Франция» 16 октября 2018 года. Полиция подозревает, что партия занималась фиктивным трудоустройством людей в качестве помощников депутатов в Европейском парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава французской партии Марин Ле Пен «поддерживает Жан-Люка Меланшона»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить