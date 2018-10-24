Тимошенко раскрыла свои планы относительно Донбасса

Киев, , 14:22 — REGNUM После выборов президента Украины будет изменен формат переговоров по Донбассу, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба украинской политической партии.

По словам политика, после ее победы на выборах на территории всего Донбасса будет восстановлено действие украинских законов. Также Тимошенко пообещала вернуть в регион два миллиона беженцев.

«Мы добьемся мира, но на условиях Украины», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Василий Волга заявил, что новый экономический курс кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко предполагает широкомасштабное восстановление отношений с Россией.

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