Среда, 24 Октября 2018 года
15:27:18 МСК

Тимошенко раскрыла свои планы относительно Донбасса

Политика

По словам политика, после ее победы на выборах на территории всего Донбасса будет восстановлено действие украинских законов

Тимошенко раскрыла свои планы относительно Донбасса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 24 октября 2018, 14:22 — REGNUM  После выборов президента Украины будет изменен формат переговоров по Донбассу, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба украинской политической партии.

По словам политика, после ее победы на выборах на территории всего Донбасса будет восстановлено действие украинских законов. Также Тимошенко пообещала вернуть в регион два миллиона беженцев.

«Мы добьемся мира, но на условиях Украины», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Василий Волга заявил, что новый экономический курс кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко предполагает широкомасштабное восстановление отношений с Россией.

Читайте также: В программе Юлии Тимошенко нашли масштабный разворот к РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить