Главы МИД России и Германии обсудили планы выхода США из ДРСМД

Москва, , 14:20 — REGNUM Намерение США покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) стало темой телефонного разговора министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Масса. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба МИД РФ.

В ходе обстоятельного обмена мнениями министры коснулись актуальных вопросов международной повестки дня. Среди них была ситуация вокруг выхода из ДРСМД, о возможности которого заявили в США.

23 октября Маас в телефонной беседе со своим американским коллегой Майком Помпео призвал Вашингтон координировать дальнейшие шаги по возможному выходу из соглашения с партнерами в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном выходе из ДРСМД президент США Дональд Трамп объявил 20 октября. Причиной он назвал якобы постоянное нарушение договора российской стороной, что Россия категорически отвергает.

В Москве решение Трампа назвали опасным шагом, критически отнеслись к нему власти Германии и Китая. Великобритания поддержала Трампа, в НАТО заявили об ответственности России, которая, «вероятно, нарушает» договор.