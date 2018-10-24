Fitch считает, что Россия снижает вероятность мятежа в Таджикистане

Душанбе, , 14:19 — REGNUM В Таджикистане растет уровень политического риска, считают аналитики рейтингового агентства Fitch, о чем сообщается на сайте Fitch Solutions. Составители рейтинга полагают, что стране грозят гражданские беспорядки из-за растущей нестабильности в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

В опубликованном материале, в частности, говорится о резкой критике президента Таджикистана в адрес руководства автономной области 15 сентября, когда он заявил, что регионом управляют преступники, сменил ряд руководителей в ГБАО, а также о том, что в регионе было увеличено количество сил безопасности. Аналитики отмечают сохранившуюся в области напряженность с 2012 года, когда в Памирском регионе страны происходили беспорядки после неудачных попыток арестовать местных лидеров, обвинявшихся в совершении преступлений.

Теперь же, прогнозируют составители, может произойти повторная вспышка беспорядков, потенциал которых увеличивает таджикско-афганская граница и тесные связи боевых групп в Афганистане.

«Однако при большом присутствии российских войск и укреплении сотрудничества в области безопасности с Китаем риски переворота или продолжительного мятежа относительно невелики», — говорится в материале.

Эксперты агентства оценили краткосрочный рейтинг политического риска для Таджикистана в 49%, добавив, что в случае столкновений рейтинг будет пересмотрен в сторону понижения.

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