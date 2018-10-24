Лидер «Грузинской мечты»: Зурабишвили может победить в первом же туре

Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Учредитель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уверен, что кандидат, которого поддерживает его партия, может одержать победу в первом же туре президентских выборов.

Об этом Иванишвили заявил на встрече с журналистами телекомпаний «Рустави-2», «Имеди» и «ТВ Пирвели», которое прошло в формате телеинтервью по инициативе самого Иванишвили 23 октября вечером.

Журналисты поинтересовались, признает ли правящая партия поражение, если на выборах одержит победу кандидат от оппозиции, на что Иванишвили ответил, что если «Грузинская мечта» сумеет максимально обеспечить явку на выборы всех своих сторонников, то победит именно Саломе Зурабишвили.

С телеэкранов он обратился к избирателям и призвал всех идти на выборы, особенный акцент Иванишвили сделал на сторонниках «Грузинской мечты».

«Выборы — это обязанность каждого гражданина, это необходимо для того, чтобы исполнить минимум того, что называется государственная жизнь… Конкретно хочу обратиться к сторонникам «Грузинской мечты», часть которых не поддерживает кандидатуру Саломе Зурабишвили, так как она не являтся членом «Грузинской мечты». Она очень достойная женщина, у нее очень достойная биография, и в грузинской политике немного найдется таких сформировавшихся женщин-политиков. Она будет очень достойным президентом», — заявил Иванишвили и призвал всех голосовать за Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 28 октября в Грузии должны состояться президентские выборы. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Правящая партия своего кандидата выдвигать не стала и выразила поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили.