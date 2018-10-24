Пенс о «караване мигрантов»: «Мы должны обезопасить нашу границу»

Вашингтон, , 14:27 — REGNUM В поддержку строительства стены на границе с Мексикой решительно высказался вице-президент США Майк Пенс, обсуждая в своем твиттере приближение к США «каравана мигрантов». Напоминая о том, что уже очень скоро в США состоятся промежуточные выборы, Пенс пишет:

«Несмотря на то, что мы сказали лидерам Гондураса и Гватемалы развернуть караван, теперь караван из 7000 человек направляется на север, чтобы бросить вызов нашей границе и законам, поставить под угрозу нашу территорию. Караван состоит из многих уязвимых семей, детей и стариков, эксплуатируемых торговцами людьми и членами преступных банд. Мы не будем сидеть сложа руки, пока приближается это оскорбление к нашей границе. Мы должны обезопасить нашу границу, построить стену, закрыть лазейки и исправить эту сломанную иммиграционную систему раз и навсегда».

В комментариях многие пользователи близки к панике:

«Прежде чем мы сможем помочь миру, мы должны помочь себе. Если необходимо, поставьте военных на южную границу, защитите нашу страну», — пишет Troy lee Maddux. «Сделайте что-то, сэр, так нельзя!», — пишет Melvin Henley под фотографией возбужденной толпы мигрантов. «Их нужно остановить. Да, там есть несколько женщин и детей. Но большинство для меня выглядят как толпа. Отправьте их назад, Трамп», — просит destinysun1.

Есть и сомневающиеся, которые апеллируют к человеческим и религиозным ценностям:

«Ключевые слова — УЯЗВИМЫЕ семьи, ДЕТИ и СТАРИКИ, которых ЭКСПЛУАТИРУЮТ торговцы людьми. Что бы сделал Иисус? Наверняка не развернул бы прочь этих уязвимых человеческих существ», — полагает Debra N. Donnelly.

«Мы должны помочь этим людям, защитить их от эксплуатации. Это то, что должен сделать ХРИСТИАНИН», — уверен Skip Coleman.

Отметим, ранее Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании «каравана» и подчеркнул готовность своей страны сделать все возможное, чтобы не допустить «караван мигрантов» на территорию США. В то же время президент Сальвадора Санчес Серен выступил в поддержку «каравана мигрантов», заявив, что эмиграция — это право человека, и поэтому права мигрантов нужно уважать.