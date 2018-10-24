Городской совет Белгорода остался без «Партии пенсионеров»

Белгород, , 14:11 — REGNUM Депутаты Белгородского городского совета 23 октября одобрили регистрацию трех фракций. Как сообщила пресс-служба мэрии, зарегистрированы «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Справедливая Россия».

Фракция партии «Единая Россия» уже была зарегистрирована ранее. А вот единственный представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимир Абельмазов на этом же заседании досрочно сложил депутатские полномочия, сообщил портал «Бел.ру». С 1 ноября Абельмазов покинет горсовет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Партия пенсионеров» получила мандат на выборах в горсовет, которые прошли 9 сентября 2018 года. Следующей в списке «Партии пенсионеров» значится Наталья Аверьянова. Кандидатура нового депутата горсовета также должна быть утверждена на сессии.