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Турция и ЕС проведут «Политический диалог»

Политика

Целью переговоров являются вопросы финансового сотрудничества, борьба с терроризмом, а также либерализация визового режима

Анкара, 24 октября 2018, 14:12 — REGNUM  Турция и Европейский союз проведут саммит «Политический диалог», сообщает 24 октября Anadolu.

Целью переговоров являются вопросы финансового сотрудничества, борьба с терроризмом, а также либерализация визового режима. Также будет произведен обмен мнениями по вопросом внешней политики.

Напомним, в 1987 году Турция подала заявку на вступление в Евросоюз. В 1997 году эта заявка была одобрена. Переговорный процесс стартовал в 2005 году, однако с тех пор так и не был достигнут прогресс в этом вопросе.

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Вступление Турции в Евросоюз
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