Турция и ЕС проведут «Политический диалог»

Анкара, , 14:12 — REGNUM Турция и Европейский союз проведут саммит «Политический диалог», сообщает 24 октября Anadolu.

Целью переговоров являются вопросы финансового сотрудничества, борьба с терроризмом, а также либерализация визового режима. Также будет произведен обмен мнениями по вопросом внешней политики.

Напомним, в 1987 году Турция подала заявку на вступление в Евросоюз. В 1997 году эта заявка была одобрена. Переговорный процесс стартовал в 2005 году, однако с тех пор так и не был достигнут прогресс в этом вопросе.

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