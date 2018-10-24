Российские военные показали свое оружие пакистанскому спецназу

Москва, , 14:10 — REGNUM Российские военнослужащие из состава 34-й отдельной мотострелковой горной бригады Южного военного округа (ЮВО) принимают участие в российско-пакистанских учениях «Дружба-2018». Об этом пишет 24 октября «Красная звезда».

По сведениям газеты, маневры проходят в горной местности в районе населённого пункта Черат, где расположена база сил спецопераций Пакистана. Сообщается, что российские военные прилетели в Пакистан на военно-транспортном самолете Ил-76 с аэродрома Адлер.

Отмечается, что военнослужащие России и Пакистана уже ознакомились с вооружением и экипировкой армейских спецподразделений обеих стран, а также начали отработку ведения совместных боевых действий в горной местности.

Читайте также: Российские военные участвуют в горных учениях «Дружба-3» в Пакистане