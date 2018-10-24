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Российские военные показали свое оружие пакистанскому спецназу

Политика

Маневры проходят в горной местности в районе населённого пункта Черат, где расположена база сил спецопераций Пакистана

Москва, 24 октября 2018, 14:10 — REGNUM  Российские военнослужащие из состава 34-й отдельной мотострелковой горной бригады Южного военного округа (ЮВО) принимают участие в российско-пакистанских учениях «Дружба-2018». Об этом пишет 24 октября «Красная звезда».

По сведениям газеты, маневры проходят в горной местности в районе населённого пункта Черат, где расположена база сил спецопераций Пакистана. Сообщается, что российские военные прилетели в Пакистан на военно-транспортном самолете Ил-76 с аэродрома Адлер.

Отмечается, что военнослужащие России и Пакистана уже ознакомились с вооружением и экипировкой армейских спецподразделений обеих стран, а также начали отработку ведения совместных боевых действий в горной местности.

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Министерство обороны России
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