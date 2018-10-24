Варшава призывает Запад объединиться против России

Варшава, , 14:04 — REGNUM Западные страны должны объединиться и выступить единым фронтом против России, которая является «стратегическим вызовом безопасности». Такое заявление в ходе Варшавского форума по безопасности сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

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«Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, а также этот вызов имеет мировой масштаб», — уточнил Солох.

Он добавил, что ответ на предпринимаемые Москвой попытки «нарушения мирового порядка и мировой безопасности» должен быть скоординированным.

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Как сообщало ИА REGNUM, Польша уже не раз заявляла об опасности, которая грозит со стороны России. Причём глава государства Анджей Дуда отмечал, что РФ является угрозой не только для самой Польши, но и Североатлантического альянса (НАТО) в целом. По его словам, Россия подрывает «элементы международного уклада». Стремясь обезопасить себя, Варшава готова заплатить более двух миллиардов долларов за создание на своей территории американской военной базы. США решение по этому вопросу не приняли, но Польша надеется, что ответ Вашингтон даст уже весной 2019 года.

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