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В Кремле прокомментировали проблемы со страхованием запуска «Союза»

Политика

Отказ страховых компаний участвовать в конкурсе по страхованию рисков запуска ракеты «Союз» руководству Роскосмоса следует обсуждать со страховщиками

Москва, 24 октября 2018, 13:54 — REGNUM  В Кремле надеются, что вопрос о страховании космических запусков будет решен на уровне Роскосмоса и страховых компаний. Об этом 24 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, отказ страховых компаний участвовать в конкурсе по страхованию рисков запуска ракеты «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» руководству Роскосмоса следует обсуждать со страховщиками.

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«Надеемся, что эта ситуация будет урегулирована самой компанией», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к нештатной ситуации при разделении ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» привело повреждение одного из узлов во время сборки на космодроме Байконур.

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