После обысков в мэрии Сочи задержаны несколько чиновников

Сочи, Краснодарский край, , 13:52 — REGNUM После обысков в мэрии Сочи были задержаны вице-мэр города Иван Бомбергер, глава департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, а также руководитель городского «Водоканала» Сергей Винарский. Об этом сообщает 24 октября РБК.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов производили обыски и выемку документов в кабинетах высокопоставленных чиновников города Сочи утром 24 октября. Также сообщается, что обыск пришел и на квартире Бомбергера, которого подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе были задержаны, а затем и арестованы на два месяца решение Басманного суда Москвы первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, а также бывший вице-мэр Анатолий Рыков.

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