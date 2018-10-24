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Путину и Конте представят «Грех» Кончаловского

Политика

Фильм повествует о нескольких годах из жизни великого итальянского мастера

Москва, 24 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» будет представлен президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщил журналистам 24 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что после переговоров Путина и Конте в Кремле режиссер кратко, «на ногах», представит им новую картину об итальянском мастере эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Песков добавил, что день 24 октября будет для президента весьма насыщенным.

Так, после встречи с Конте Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где заслушает доклады профильных вице-премьеров. Далее намечено несколько внутренних рабочих встреч.

Фильм «Грех» повествует о нескольких годах из жизни итальянского мастера, оставившего миру Сикстинскую капеллу и скульптуру Давида. В роли Микеланджело снялся актер Альберто Тестоне.

Как сообщало ИА REGNUM, глава итальянского правительства прибыл с официальным визитом в Россию 23 октября. С президентом России Владимиром Путиным он обсудит ряд международных вопросов и соглашения в экономической сфере.

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Российско-итальянские отношения
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