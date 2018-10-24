Индонезия намерена развивать двусторонние связи с Боснией и Герцеговиной

Сараево, , 13:55 — REGNUM Посол Индонезии в Боснии и Герцеговине Амелия Ахмад Яни отметила приверженность правительства Индонезии делу укрепления двустороннего сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, сообщает Antaranews.

Амелия Ахмад Яни намерена приложить конкретные усилия для улучшения двустороннего сотрудничества в различных областях. В информационном секторе, по её словам, посольство Индонезии в Сараево содействовало взаимодействию между информационными агентствами двух стран.

Индонезия и Босния и Герцеговина сотрудничают в области образования, в частности, по программе обмена студентами.

«Уже есть две книги, написанные гражданами Боснии и Герцеговины. Первая книга посвящена индонезийскому генералу Ахмад Яни, а вторая — посольству Индонезии в Сараево. Это означает, что между нашими странами существует очень прочная связь», — подчеркнула посол.

Напомним, Ахмад Яни — национальный герой Индонезии. Во время попытки государственного переворота он был убит мятежниками в собственном доме.