Среда, 24 Октября 2018 года
15:29:51 МСК

Индонезия намерена развивать двусторонние связи с Боснией и Герцеговиной

Политика

Посол Индонезии в Сараево собирается приложить конкретные усилия для улучшения двустороннего сотрудничества в различных областях

Сараево, 24 октября 2018, 13:55 — REGNUM  Посол Индонезии в Боснии и Герцеговине Амелия Ахмад Яни отметила приверженность правительства Индонезии делу укрепления двустороннего сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, сообщает Antaranews.

Амелия Ахмад Яни намерена приложить конкретные усилия для улучшения двустороннего сотрудничества в различных областях. В информационном секторе, по её словам, посольство Индонезии в Сараево содействовало взаимодействию между информационными агентствами двух стран.

Индонезия и Босния и Герцеговина сотрудничают в области образования, в частности, по программе обмена студентами.

«Уже есть две книги, написанные гражданами Боснии и Герцеговины. Первая книга посвящена индонезийскому генералу Ахмад Яни, а вторая — посольству Индонезии в Сараево. Это означает, что между нашими странами существует очень прочная связь», — подчеркнула посол.

Напомним, Ахмад Яни — национальный герой Индонезии. Во время попытки государственного переворота он был убит мятежниками в собственном доме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить