Среда, 24 Октября 2018 года
15:30:07 МСК

Израиль является «большим братом» для всех евреев — посол

Политика

Раньше были «маленьким братом»

Иерусалим, 24 октября 2018, 13:53 — REGNUM  Израильский посол в США Дэвид Фридман заявил, что Израиль в настоящее время является «большим братом» для всех евреев мира, сообщает 24 октября Anadolu.

«Израиль уже не младший брат, в настоящее время Израиль — это большой брат», — подчеркнул дипломат, имея ввиду тот факт, что в еврейском государстве проживает больше евреев, чем в любой другой диаспоре в мире.

Напомним, в Израиле проживают порядка 6 млн 500 тыс. евреев. В то время, как еврейская диаспора в США насчитывает около 5 млн 500 тыс. евреев. Общее количество евреев в мире оценивается примерно в 14 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Иордания заберёт у Израиля свои земли Бакура и Гумар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить