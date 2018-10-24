Израиль является «большим братом» для всех евреев — посол

Иерусалим, , 13:53 — REGNUM Израильский посол в США Дэвид Фридман заявил, что Израиль в настоящее время является «большим братом» для всех евреев мира, сообщает 24 октября Anadolu.

«Израиль уже не младший брат, в настоящее время Израиль — это большой брат», — подчеркнул дипломат, имея ввиду тот факт, что в еврейском государстве проживает больше евреев, чем в любой другой диаспоре в мире.

Напомним, в Израиле проживают порядка 6 млн 500 тыс. евреев. В то время, как еврейская диаспора в США насчитывает около 5 млн 500 тыс. евреев. Общее количество евреев в мире оценивается примерно в 14 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Иордания заберёт у Израиля свои земли Бакура и Гумар