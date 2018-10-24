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«Пока таких планов нет» — Песков об участии Путина на форуме в Давосе

Политика

«Пока каких-то решений не принималось»

Москва, 24 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участие в экономическом форуме в швейцарском Давосе в следующем году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается Давоса, то пока каких-то решений не принималось», — заявил Песков, добавив, что пока таких планов у Путина нет.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в 2019 году с 22 по 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Давосе может состояться встреча министра энергетики России Александра Новака и главы минэнерго США Рика Перри.

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Внешняя политика России
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