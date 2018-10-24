В Кремле заявили о принятом США решении выйти из Договора РСМД

Москва, , 13:40 — REGNUM США выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённого в 1987 году с СССР. Решение об этом Вашингтон уже принял. Такое заявление 24 октября по итогам встречи в Кремле президента РФ Владимира Путина с советником главы Белого дома США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также заявил, процесс по выходу из договора Соединённые Штаты начнут уже в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключен между СССР и США в 1988 году, американский президент Дональд Трамп заявил 20 октября. Такое решение американский лидер принял из-за якобы нарушений положений соглашения со стороны России.

Москва восприняла новые попытки США методом шантажа добиться от России уступок в сфере безопасности и стратегической стабильности с тревогой и осуждением.

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