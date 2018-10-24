Петербургский парламент принял поправку Беглова в бюджет Полтавченко

Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало губернаторскую поправку в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании в среду, 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже замечал, что эта поправка — его единственная возможность повлиять на документ, который чиновники Смольного готовили без его участия, еще при прежнем губернаторе Георгии Полтавченко. Тогда же Беглов выразил беспокойство растущим дефицитом и уровнем госдолга Петербурга, который, по сути, в следующем году может возрасти втрое.

В итоге, согласно губернаторской поправке, бюджетный дефицит в 2018 году будет сокращен на 10 млрд рублей. Доходы городского бюджета, по уточненным параметрам, вырастут на 2,5 млрд рублей, однако расходы сократятся на 8 млрд рублей — из-за провала в сфере метростроения.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин уже пояснил, что эти деньги пришлось снять со строительства Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий метро, так как «Метрострой» был загружен Невско-Василеостровской линией в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года и не смог освоить все средства на других линиях.

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Напомним, с учетом предыдущих корректировок параметров бюджета на 2018 год доходы должны составить более 553 млрд рублей, расходы бюджета — менее 590 млрд рублей, дефицит — около 35 млрд рублей.

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