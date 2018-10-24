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Подозреваемый в убийстве аль-Ханини дал признательные показания

Политика

Причиной преступления, по словам арестованного, стала месть за арест в 2005 году

Амман, 24 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Правоохранительные органы Иордании заявили, что подозреваемый в убийстве бывшего главы разведывательной службы страны генерала Хабиса аль-Ханини дал признательные показания, сообщает 24 октября Anadolu.

«Подозреваемый признался в том, что планировал убийство аль-Ханини по причине ответственности генерала за его арест в России в 2005 году», — говорится в заявлении управления общественной безопасности Иордании.

Напомним, генерал Хабис аль-Ханини был убит недалеко от города Аммана 23 октября. Преступник выстрелил ему в грудь три раза, военный скончался от полученных ран в госпитале.

Бывший глава разведки Иордании специализировался на борьбе с терроризмом и пользовался высоким авторитетом среди своих коллег.

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