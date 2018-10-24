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Тысячи немецких шахтеров вышли на митинг за сохранение рабочих мест

Политика

Борьба властей за экологию рискует оставить без работы представителей угледобывающей промышленности

Бергхайм, Германия, 24 октября 2018, 13:42 — REGNUM  24 октября тысячи представителей угольной промышленности, шахтеры и другие рабочие вышли на митинг в немецком городе Бергхайм (Северный Рейн-Вестфалия), пишет газета Zeit-Online.

Шахтеры опасаются за свои рабочие места и протестуют против политики сокращения добычи бурого угля и перехода на другие источники энергии. Их митинг приурочен к совместному заседанию правительства земли и комиссии по угольной политике, задача которой — разработка поэтапного отказа от использования бурого угля. Также рабочие недовольны решением суда запретить проводить добычу угля на месте леса Хамбахер Форст.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября суд запретил энергетическому концерну RWE вырубать лес в 30 км от Кёльна, пока не будет рассмотрен иск от экологической организации. В RWE насчитывается 10 тыс. сотрудников, они боятся остаться без работы.

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Политическая жизнь Германии
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