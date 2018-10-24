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Токио требует от РФ вернуть Курилы, Киев поддерживает нацизм: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00 (время московское)

Токио требует от РФ вернуть Курилы, Киев поддерживает нацизм: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 (время московское).

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/787.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заговорили о снятии санкций c РФ и встрече с Путиным: Радио REGNUM

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