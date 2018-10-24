Токио требует от РФ вернуть Курилы, Киев поддерживает нацизм: Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Премьер-министр Японии высказался об отношениях с Москвой;
- Вашингтон уверен, что одержит верх в гонке вооружений;
- На Украине учитель наказал школьника за нацистский лозунг;
- Бедность в России: что говорят чиновники;
- В Ирландии расследуют гибель 800 детей-рабов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 (время московское).
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Читайте ранее в этом сюжете: В США заговорили о снятии санкций c РФ и встрече с Путиным: Радио REGNUM