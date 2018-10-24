Токио требует от РФ вернуть Курилы, Киев поддерживает нацизм: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 (время московское).

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/787.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заговорили о снятии санкций c РФ и встрече с Путиным: Радио REGNUM